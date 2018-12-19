Balıkesir'de gümrük kaçağı lüks otomobil ele geçirildi
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, gümrük kaçağı lüks bir otomobil, jandarma ekiplerinin uygulamasında yakalandı.Alınan bilgiye göre,...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, gümrük kaçağı lüks bir otomobil, jandarma ekiplerinin uygulamasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir-İzmir kara yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri Bulgaristan plakalı lüks otomobili durdurdu.
Ekiplerin yaptıkları incelemede, otomobilin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiğini tespit etti.
Ele geçirilen otomobil, Bandırma Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Kaynak: AA
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