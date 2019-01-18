Balıkesir'de "güven ve huzur" operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de gerçekleştirilen "güven ve huzur" operasyonunda, 57 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 135 ekip ve 527 personel ile güven ve huzur operasyonu düzenledi.

Ekipler, operasyonda kapsamında, 525 umuma açık noktada, 106 park ve bahçe, 84 metruk bina ve çevresinde, 165 okul, kurs binaları ve çevresinde olmak üzere 10 bin 126 kişiye GBT sorgulaması yaptı.



Sorgulamada, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi ile 3 açık cezaevi firarisi, 2 kayıp şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında, 300 okul servis aracı kontrol edilirken, 27 servis aracına 6 bin 104 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalama kararı olan 42 araç trafikten men edildi. Operasyonda yapılan aramalarda, 8 av tüfeği, 22 av fişeği ele geçirildi.





Kaynak: AA