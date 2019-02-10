Balıkesir'de hastanede yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karesi İlçesi Atatürk Mahallesindeki hastanenin patoloji servisinde, elektrik kontağının alev almasıyla yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, hafta sonu nedeniyle kapalı olan serviste maddi hasara neden oldu.

Kaynak: AA