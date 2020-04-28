Balıkesir'de hız sınırlarına uymayanlara ceza

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma trafik timleri, hız yapan araçlara para cezası kesti.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23-26 Nisan 2020 tarihlerinde radarla hız kontrolü ve motosiklet kontrolü yaptı.

Hız sınırlarına uymayan 33 araç şoförüne toplam 25 bin 366 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden 37 motosiklet sürücüsüne 21 bin 439 lira para cezası uygulanırken, 8 motosiklet trafikten men edildi.



Kaynak: AA