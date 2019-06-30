Balıkesir'de "horoz dövüşü" operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir dernekte "horoz dövüşü" düzenleyen 7 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gazicelal Mahallesinde'ki bir dernekte bazı kişilerin horoz dövüşü düzenlediği ve yasa dışı bahis oynadığı bilgisini aldı.

Derneğe operasyon düzenleyen ekipler, T.D, A.D, M.E, M.İ, Y.K, H.İ ve U.S'yi gözaltına alınırken, 50 kişiye ise "Kabahatler Kanununa Muhalefetten" idari işlem yaptı.

Dövüştürülen 23 horoz ekipler tarafından koruma altına alındı.









Kaynak: AA