Balıkesir'de iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık istikametinden Cunda Adası'na gitmekte olan 34 UE 2123 plakalı otomobil ile Cunda Adası istikametinden gelen 10 YH 749 plakalı otomobil çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle 10 YH 749 plakalı araçta bulunan Kadriye Çarıkdiken, Timur Angın ve Duygu Eskiköylü yaralanırken, diğer otomobilde bulunan kişiler kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlar çekiciler tarafından yoldan çekilerek, yol polis ekipleri tarafından trafiğe açıldı.















Kaynak: AA