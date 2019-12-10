Balıkesir'de ikinci deprem

ANKARA (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.24'de ikinci kez sarsılan Altıeylül'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.



Depremin yaklaşık 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Altıeylül'de saat 23.14'te de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Kaynak: AA