Balıkesir’de il istihdam toplantısı yapıldı

Balıkesir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 1. Olağan toplantısı Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Balıkesir'de istihdam ve mesleki eğitim durumunun öncelikli olarak gündeme alındığı toplantıda 2019 yılında yürütülen faaliyetler ile denetim kurulu çalışmaları değerlendirildi. İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı toplantıda kurul üyelerine 2019 yılında istihdama yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İŞKUR toplantı salonunda gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında yapıldı. Balıkesir İl düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu geliştirici, işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla toplanan kurulda gündem maddeleri konuşularak karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

"İstihdam oranlarının artırmak için bir araya geldik"

Toplantı öncesinde kısa bir değerlendirme yapan Vali Ersin Yazıcı, il genelinde tarım ve sanayi sektöründe iş imkanlarının bulunduğunu, istihdam oranlarını artırmak için yapılması gereken uygulamalar ile alınacak tedbirlerin görüşülmesi konusunda değerlendirmeler yapmak üzere bir araya gelindiğini ifade ederek, toplantının Balıkesir için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu ve toplantıyı başlattı. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 yılı ilk olağan toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Bugün toplantı gündemimizde 2019 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet raporunun değerlendirilmesi ve bu kapsamda 2020 yılında gerçekleştireceğimiz faaliyetler, 2020 yılı ilimiz iş gücü eğitim planının değerlendirilmesi, 2020-1. Dönemi Engelli - Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projelerinin değerlenmesi bulunmaktadır" dedi.

"Öğrencilerin iş deneyimi kazanmaları gerekiyor"

Mesleki okullarda eğitim gören öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına büyük önem verdiklerini bildiren Vali Yazıcı, "İlimizde istihdama yönelik kurs ve programlar, mesleki eğitimde açılacak ve kapanacak bölüm ve dallar konusunda kararlar alınarak bu kararlar doğrultusunda ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir" dedi.

İl düzeyinde istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili geliştirilebilecek olan politikalara katkının sağlanması gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, kurul üyelerine bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'da, yeni dönem içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurul gündemine getirilen mesleki eğitim alanında bölüm ve dal açma kapatma taleplerinin eğitim kurumunun bulunduğu bölge ve istihdam durumu göz önünde bulundurularak değerlendirildiğini söyledi.

Toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA