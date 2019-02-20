Balıkesir'de ilkokul öğrencisinden atık pil projesi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde ilkokul 2. sınıf öğrencisi, çevre dostu proje geliştirdi.

Seyitonbaşı İlkokulu 2-B sınıfı öğrencisi Seher Nur Çelikbaş, geliştirdiği projeyle hem atık pillerin doğaya zarar vermeden geri dönüşümünü hem de topladığı her pil karşılığı hediye ettiği kalemlerdeki tohumların toprakla buluşmasını sağlıyor.

Okul müdürü Kazım Kaya ve sınıf öğretmeni Nihal Tezcan ile birlikte Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu'nu ziyaret ederek projeyle ilgili bilgilendirme yapan Seher Nur Çelikbaş, sadece öğrenciler arasında değil aynı zamanda toplumda da farkındalık oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Projesi hakkında bilgi veren Seher Nur Çelikbaş, projesi kapsamında Aydın ile çiçek tohumu ekti.

Kampanyasına ailesinin ve öğretmenlerinin katkılarını anlatan Çelikbaş, Aydın tarafından İlçe Çevre Sorumlusu ilan edildi.

Aydın, bundan sonra Havran genelinde çevre ile ilgili yapılan çalışmalarda mutlaka Seher Nur Çelikbaş'ın fikirlerine de danışılacağını söyledi.

Aydın, Çelikbaş'ın geliştirdiği projeden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve öğrencinin bu hareketinin kendisini gururlandırdığını söyledi.





Kaynak: AA