Balıkesir'de iş yeri denetimi
BALIKESİR (AA) - Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkol satışı yapan tekel büfe ve alkol servisi yapan alkollü iş yerlerinde denetim yaptı.Kaçakçılık...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkol satışı yapan tekel büfe ve alkol servisi yapan alkollü iş yerlerinde denetim yaptı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vergi Dairesi görevlileriyle birlikte 25 iş yerini denetledi.
Denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca fişeği, 3 bin adet doldurulmuş makaron ve 114 şişe alkol ele geçirildi.
Çalışmalarda 5 kişiye işlem yapılırken, tespit edilen usulsüzlükler sonrası vergi denetmenlerince 10 bin 515 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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