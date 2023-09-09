Balıkesir’de işlenen cinayetin zanlısı Ankara’da yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı Ankara'nın Polatlı ilçesinde yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Balıkesir’de işlenen cinayetin zanlısı Ankara’da yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı Ankara'nın Polatlı ilçesinde yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ve askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki Mert Merey 3 Eylül gecesi evden çıktı. Bir daha geri dönmeyince Merey'in yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Küçükköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinden Merey'in, Sarımsaklı mevkiinde devir işlemleri nedeniyle kapalı olan otelin yakınında olduğunu belirledi. Ekipler, otele baskın yaptı. İnceleme sırasında kilitli bir odayı fark eden jandarma ekipleri, şüphelenip, otelde görevli kişiye kapıyı açtırdı. Ekipler, burada Mert Merey'in cesedi ile karşılaştı. İlk incelemede, Merey'in tabanca ile vurulduğu belirlendi. Jandarma tarafından yapılan incelemede olayın cinayet olduğu araştırmalar sonucunda Merey'in otele arkadaşı 23 yaşındaki Furkan Çağrı Çuhadar ile girdiği ve ardından Çuhadar'ın otelden ayrılıp memleketi Ankara Polatlı'ya geldiği tespit edildi. Jandarma tarafından Kurtuluş Mahallesi Savaşcı Sokak'ta bir evde kaldığı belirlenen Furkan Çağrı Çuhadar yapılan operasyonda yakalandı. Çuhadar'ın cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Balıkesir’de işlenen cinayetin zanlısı Ankara’da yakalandı

Balıkesir’de işlenen cinayetin zanlısı Ankara’da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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