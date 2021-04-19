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Balıkesir’de jandarma trafik ve asayiş uygulamasında 20 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de jandarma ekipleri yaptıkları trafik denetimlerinde 104 araca 43 bin lira idari para cezası uygularken, jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamalarında da çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir’de jandarma trafik ve asayiş uygulamasında 20 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması maksadıyla, "Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Denetimi" faaliyeti kapsamında toplam 4 bin 343 araç kontrol etti. 104 araca 43 bin 199 TL idari para cezası uygulanırken, 52 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Balıkesir’de jandarma trafik ve asayiş uygulamasında 20 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir’de jandarma trafik ve asayiş uygulamasında 20 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir’de jandarma trafik ve asayiş uygulamasında 20 şahsı gözaltına aldı

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