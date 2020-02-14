Balıkesir'de jandarmadan emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi

BALIKESİR (AA)- Balıkesir’de Jandarma ekipleri trafikte emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yaptı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, üç periyot halinde 6 saat süren denetimlerde 3 bin 956 aracı kontrol etti.

Yapılan denetim sonucu 557 araca 152 bin 715 lira para cezası kesilirken, 120 araç trafikten men edildi ve bir kişinin sürücü belgesi geri alındı.

Kaynak: AA