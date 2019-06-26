Balıkesir'de jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler üç ilçede yaptıkları operasyonlarla çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, Havran ilçesi Kalabak Mahallesi yol ayrımında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramalarda, sürücü B.İ'nin üzerinde ve araçta bir tabanca ve 81 fişek bulundu.

Aynı bölgede A.Ö'nün kullandığı araçta ruhsatsız av tüfeği, A.A. idaresindeki araçta ise kurusıkı tabanca ele geçirilerek muhafazaya alındı.

Ayrıca, Susurluk ilçesi Kocapınar Mahallesi Çaylak Mesire Alanı'nda A.K'nin üzerinde kurusıkı tabanca, Kepsut ilçesi Sarıfakıllar Mahallesi'nde İ.Y'nin üzerinde ruhsatsız av tüfeği ve M.S'nin üzerinde ise ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bu kişiler hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.



Kaynak: AA