Balıkesir'de kaçak kazı operasyonu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeyazı Mahallesi Yoğunoluk mevkinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.Ç'yi, metal dedektörü ve kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 20 adet sikke, 2 adet mühür, 36 adet metal, taş ve cam obje ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Kaynak: AA