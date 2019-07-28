Balıkesir'de kaçak kiralanan günübirlik konaklama tesislerine ceza

BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan denetimde 264 günübirlik konaklama tesisinden 19'una toplam 207 bin 154 TL idari para cezası kesildi.

İl genelinde kaçak olarak kiralanan günübirlik ev ve pansiyonlar polis tarafından denetlendi. Denetimlere, 103 ekipten oluşan 338 polis memuru katıldı. 264 günübirlik konaklama tesisinin incelendiği denetimlerde, kaçak olarak günlük ve saatlik kiralama yaptığı tespit edilen 19 günübirlik konaklama tesisine toplam 207 bin 154 TL idari para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca 101 kiralık araç firmasından kayıt dışı araç kiraladığı tespit edilen 2 firmaya da 15 bin 524 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

DHA