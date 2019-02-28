Balıkesir'de kadın muhtar aracında ölü bulundu
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir mahalle muhtarı otomobilinde ölü bulundu.Edremit-Kızılkeçili Mahallesi yolu kenarında park edilmiş...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir mahalle muhtarı otomobilinde ölü bulundu.
Edremit-Kızılkeçili Mahallesi yolu kenarında park edilmiş otomobildeki kadının hareketsiz olduğunu fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, başından tabancayla vurularak hayatını kaybeden kişinin, Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar (45) olduğunu belirledi.
Günaçar'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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