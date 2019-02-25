Balıkesir’de kadın ressamlar minyatür sergisine hazırlanıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Figen Köprülü-Fatma Cevizoğlu Atölyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup kadın ressam minyatür sergisine hazırlanıyor. Akrilik, yağlıboya, karakalem ve minyatür çalıştıklarını anlatan ressam Figen Köprülü, orijinal Burhaniye fotoğraflarını minyatür eserlere dönüştürdüklerini söyledi.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde resim çalışmalarını sürdüren kadınlar, bu güne kadar çok sayıda sergi açarken, minyatür resim sergisi için de yoğun bir çalışma içine girdi. Ressam Figen Köprülü ve Fatma Cevizoğlu'nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren 8 kadın bahar aylarında minyatür resim sergisi açacak. Resim yapmayı çok sevdiklerini anlatan kadınlar, kurs öğretmenlerine teşekkür etti. Minyatür resim sergisi için projeleri olduğunu anlatan Figen Köprülü, "Atölyemizde akrilik, yağlıboya, karakalem ve minyatür çalıyoruz. Birkaç yıldır ertelediğimiz minyatür resim sergisi projemiz vardı. Onu hayata geçirmek için yoğun bir çalışma içine girdik. Burhaniye'nin orijinal fotoğraflarını minyatür eserlere dönüştürüyoruz. Burhaniye'nin efesinden düdüklü çeşmelerine kadar pek çok fotoğrafı minyatür eserlere dönüştürüyoruz. İnşallah, sergimizi en kısa sürede açacağız" dedi. İki aydır resim yaptığını anlatan Mira Orbay, "Bahçeşehir Kolejinde okuyorum. İki aydır çalışıyorum. Resimlerimi okulda sergileyeceğim" dedi. Kızı ile birlikte geldiğini anlatan Sinem Çağıl Orbay da," İki aydır kursa geliyorum. Çok zevkli bir uğraş. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. Gaye İnceoğlu ise," 6 senedir bu atölyeye geliyorum. Figen Köprülü-Fatma Cevizoğlu Atölyesinde resim yapıyorum. Akrilik ve minyatür üzerine çalışıyorum. Çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA