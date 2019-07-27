Balıkesir’de kadınlar torunları için zeka oyunlarını öğrendi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak için başlattığı zeka oyunları kursları büyük ilgi görürken, baba anne ve anne anneler için açılan kurs da tamamlandı. Kursu bitirmenin mutluluğunu pasta keserek kutlayan 17 kadın, öğrendiklerini torunlarına anlatacaklarını ve oyunlar sayesinde unutkanlıktan kurtulacaklarını söyledi.

Burhaniye'de geçtiğimiz öğretim yılında öğretmenler için düzenlenen zeka oyunları eğitici eğitmenliği kursuna çok sayıda öğretmen katıldı. Eğitim alan öğretmenler, okullarındaki öğrencilere ders vermeye başlarken, Öğretmen Fatih Açan da, ilçede ilk kez yetişkinler için kurs açtı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kursu tamamlayan 17 kadın, 3 haftalık kursu bitirmenin sevincini pasta keserek kutladı. Kurs öğretmeni Fatih Açan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı'ya teşekkür eden kursiyerler, zeka oyunlarını torunlarına öğreteceklerini söyledi.

Kursiyerlerden Selma Çatal, "Yaşımız 40'ın üzerinde. Zeka oyanlarının unutkanlığı önlediğini duydum. Ayrıca bu oyunları torunlarıma öğretmek istiyorum. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Güler Akıncı da, "Başkanı olduğumuz dernekte öğrencilerimiz var. Öğrendiklerimi onlarla poylaşmak istiyorum.İlk defa Halk Eğitimi kursuna katıldım. Çok memnun odum. Burada çok güzel bir ortam var. Bundan sonra başka kurslara da katılmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA