Balıkesir'de kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınoluk Mahallesi'ndeki H.Y'ye ait bir kahvehanede kumar...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınoluk Mahallesi'ndeki H.Y'ye ait bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı.
Kahvehaneye baskın yapan ekipler, H. K, A.T, S. K, İ. E. ve S.Ö'yü kumar oynarken yakaladı.
Ekipler, 5 kişiye "umumi hıfzıssıhha kanununa aykırı hareket etmek" ve "kumar oynamak" suçundan toplam 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.
Gözaltına alınan kahvehane işletmecisi H.Y. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT