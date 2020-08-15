Balıkesir'de Kaz Dağları'nda orman yangını

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında yer alan Kartal Çeşmesi mevkisinde sahibinin 2 hafta önce vefat ettiği belirlenen bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının ormana sıçraması üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 7 arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ve 3 tanker ile çok sayıda personel sevk edildi.

5 HEKTAR KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.