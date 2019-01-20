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  3. Balıkesir’de Kilikya dönemine ait yıldız avcısı heykeli ele geçirildi

Balıkesir’de Kilikya dönemine ait yıldız avcısı heykeli ele geçirildi

Balıkesir'de jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda Kilikya dönemine ait bir heykel ele geçirdi.

Balıkesir’de Kilikya dönemine ait yıldız avcısı heykeli ele geçirildi

Balıkesir'de jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda Kilikya dönemine ait bir heykel ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucu A.A. ve A.D.'nin elinde tarihi eser olduğunun belirlenmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile 34 plakalı araçta Karesi ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde arama yapıldı. A.A. ve A.D.'nin bulunduğu araçta Kilikya dönemine ait 1 adet yıldız avcısı heykeli bulundu. Tarihi eser kaçakçılığından 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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