Balıkesir'de kontroller başladı

BALIKESİR'e farklı illerden gelen araçlar, il sınırlarında oluşturulan kontrol noktalarından geri çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınan ek tedbirleri açıklamasının ardından gece yarısından sonra Balıkesir'de denetimlere başlandı. Balıkesir ile İzmir, Çanakkale, Bursa ve Manisa sınırlarının yanı sıra, İstanbul-İzmir otoyolunda denetim yapan jandarma ve polis ekipleri, gelen araç sürücüleri il sınırından geri çevirdi. Farklı büyükşehirlere gitmek isteyen sürücülere de izin verilmedi. İstanbul- İzmir otobanında seyreden sürücülerin de İzmir istikametine gidişleri engellendi. Çanakkale'den Balıkesir istikametine gelen araç sürücüleri de Edremit ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde oluşturulan kontrol noktasında geri çevrildi. Balıkesir'den çıkmak isteyen vatandaşlara da izin verilmedi.

Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde bulunan kontrol noktasında da İzmir'e giriş ve çıkışlar engellendi. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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Kaynak: DHA