Balıkesir'de köpeklere yapılan insanlık dışı görüntüler! Hakkında işlem başlatıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otomobil sürücü, akaryakıt istasyondan çıkışı sırasında yerde yatan iki köpeği aracıyla ezdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o görüntülerin ardından köpeklerden biri hayatını kaybederken diğerinin ise ayağı kırıldı. Sürücü hakkında ise adli işlemler başlatıldı.