Balıkesir'de köpeklere yapılan insanlık dışı görüntüler! Hakkında işlem başlatıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otomobil sürücü, akaryakıt istasyondan çıkışı sırasında yerde yatan iki köpeği aracıyla ezdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o görüntülerin ardından köpeklerden biri hayatını kaybederken diğerinin ise ayağı kırıldı. Sürücü hakkında ise adli işlemler başlatıldı.
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11 Kasım 2020 Çarşamba 17:39
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