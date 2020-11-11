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  3. Balıkesir'de köpeklere yapılan insanlık dışı görüntüler! Hakkında işlem başlatıldı

Balıkesir'de köpeklere yapılan insanlık dışı görüntüler! Hakkında işlem başlatıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otomobil sürücü, akaryakıt istasyondan çıkışı sırasında yerde yatan iki köpeği aracıyla ezdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o görüntülerin ardından köpeklerden biri hayatını kaybederken diğerinin ise ayağı kırıldı. Sürücü hakkında ise adli işlemler başlatıldı.

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11 Kasım 2020 Çarşamba 17:39
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