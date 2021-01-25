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  3. Balıkesir'de köprü çöktü! Cesedi 4 kilometre sürüklendi

Balıkesir'de köprü çöktü! Cesedi 4 kilometre sürüklendi

Balıkesir’in Havran ilçesinde bağ evine gitmek için derenin karşısına geçmek isteyen çift el yapımı köprünün çökmesi sebebiyle sel sularına kapıldı. 65 yaşındaki Faruk Gezer kıyıya yüzüp kurtulurken, 58 yaşındaki eşi Nuray Gezer şiddetli yağmur sebebiyle kabaran suda boğularak hayatını kaybetti.

Balıkesir'de köprü çöktü! Cesedi 4 kilometre sürüklendi

Tarlabaşı Mahallesi’nde bulunan bağ evinde yaşayan Faruk ve Nuray Gezer çifti şiddetli yağan yağmur nedeniyle Kileli Çayı yanına yaptıkları bağ evlerine gitmek için yola çıktı. Derenin karşı tarafında bulunan bağ evine gitmek için ahşaptan yaptıkları tahta köprünün üzerinden geçen çift köprünün çökmesiyle suya düştü.  Faruk Gezer kayalara tutunup canını kurtarırken eşi Nuray Gezer yağmur sebebiyle kabaran derede gözden kayboldu.

AFAD VE JANDARMA ÇAĞIRILDI

Kıyıya çıkınca vatandaşlardan yardım isteyen talihsiz adam eşinin suda sürüklendiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran ve Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık arama kurtarma ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri çağrıldı.

Balıkesir'de köprü çöktü! Cesedi 4 kilometre sürüklendi

2 SAAT SONRA ÇALILARA TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Yaklaşık 4 kilometre sürüklenerek sudan boğularak can veren Nuray Gezer'in cesedi 2 saat sonra dere kıyısında çalılara takılmış vaziyette jandarma ve Balıkesir İtfaiyesi tarafından bulundu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadın cesedini yaklaşık 20 metre aşağıdaki dere yatağından çıkarmak için bölgeye AFAD ekipleri geldi.

Balıkesir'de köprü çöktü! Cesedi 4 kilometre sürüklendi

Yarım saatlik çalışmanın ardından yukarıya taşınan Nuray Gezer'in cesedi otopsi için Bursa'daki Ali Tıp Kurumuna gönderildi. Faruk Gezer'in ifadesine başvuran jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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