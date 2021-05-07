Balıkesir'de korkunç olay: Kötü kokular, cinayeti ortaya çıkardı! Erkek cesedi bulundu

Alınan bilgilere göre Altıeylül ilçesi Hacı İlbey Mahallesi Tekne Alan Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, binadaki kötü kokular nedeniyle durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler kötü kokunun geldiği binaya girdiklerinde evde bir erkek cesedi olduğunu belirledi.

BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan incelemede, cesedin Mustafa Duran'a (54) ait olduğu ve şahsın bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından Balıkesir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA