Kadir Gecesinde ne diye niyet edilir? Kadir Gecesi namazında nasıl niyet edilir, nasıl kılınır?Kadir Gecesi bayramdan kaç gün önce 2021?Kadir Gecesi saat kaça kadar sürer, ne kadar sürer?Regulacı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?İnternetin ünlü fenomeni 'Acısını saklayan Harold'dan üzücü haber: Koronavirüse yakalandı!Öykü Çelik ile İsmail Berhan çiftinden şok karar! Ayrıldılar!7 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 Aldın Aldın kataloğu yepyeni ürünleri!ŞOK 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğu | Yeni haftaya yepyeni ürünler ŞOK'ta!7 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu 2021 | Haftanın yıldızları dondurmalar uygun fiyata A101'de!7 Mayıs elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Balıkesir'de korkunç olay: Kötü kokular, cinayeti ortaya çıkardı! Erkek cesedi bulundu

Balıkesir'de korkunç olay: Kötü kokular, cinayeti ortaya çıkardı! Erkek cesedi bulundu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir apartmanda Mustafa Duran isimli kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.

Balıkesir'de korkunç olay: Kötü kokular, cinayeti ortaya çıkardı! Erkek cesedi bulundu

Alınan bilgilere göre  Altıeylül ilçesi Hacı İlbey Mahallesi Tekne Alan Sokak'ta bulunan bir apartmanda  yaşayan vatandaşlar, binadaki kötü kokular nedeniyle durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler kötü kokunun geldiği binaya girdiklerinde evde bir erkek cesedi olduğunu belirledi.

BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan incelemede, cesedin Mustafa Duran'a (54) ait olduğu ve şahsın bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından Balıkesir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Balıkesir'de korkunç olay: Kötü kokular, cinayeti ortaya çıkardı! Erkek cesedi bulundu

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT