Balıkesir'de koronavirüse karşı jeotermal suyla temizlik

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokaklar sıcaklığı yaklaşık 70 dereceye olan jeotermal suyla yıkanıyor.

Sındırgı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgına karşı çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, insan yoğunluğu olan Cumhuriyet Meydanı ve pazar yeri başta olmak üzere toplu kullanım alanlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Hisaralan Kaplıcalarından getirdikleri sıcak su ile ilçedeki sokakları yıkadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, doğal kaynakların mücadelede etkin bir şekilde kullanıldığını belirterek, "Sıcak suyumuzla evlerimizi ısıttığımız gibi o temiz ve ucuz enerjiyle aslında koronavirüsle mücadele ediyoruz. 65-70 derecelik sıcak suyla caddemizi, sokağımızı yıkıyoruz. Halkımıza hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA