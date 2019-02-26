Balıkesir'de "Koyun Kuzu Hastalıkları ve Beslenmesi Semineri"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi iş birliğinde üreticilere yönelik "Koyun Kuzu Hastalıkları ve Beslenmesi" konulu seminer düzenlendi.

Balkonuk Center'daki seminerde konuşan Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, coğrafi işaret alınan Balıkesir kuzusunun daha iyi fiyatlara değerlenmesi için çalıştıklarını söyledi.

Balıkesir'in koyun varlığında Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını anımsatan Kula, şunları kaydetti:

"Her platformda Türkiye'nin en iyi koyununu, en iyi kuzusunu, en iyi etini, sütünü, yapağını üreten şehir olarak sizlerle iftihar ediyorum. Biz bu kuzu etine coğrafi işaret de aldık. Amacımız sizlerin bu ürününüzü daha iyi fiyatlara değerlendirerek satmanız. Bugün büyük metropollerde kasapların camlarında 'Balıkesir kuzu eti geldi' diye yazıyor. Bunlar gerçek Balıkesir kuzusu mu meçhul. Gerçek Balıkesir kuzusunun satılmasına, sizlerin de pastasının büyümesi için kazancınızın büyümesi için 3 senede bu hale getirdik. Gelin hep beraber kuzu varlığını çoğaltalım.

Bizlerin gayeleri hiçbir zaman etin dışarıdan gelmesi değil. Bunu hep beraber üretelim. Ülkemizin coğrafyası bunlara müsait. Ben sektöre yabancı değilim. Merası olmayan köylere gidiyorum. Bazı köylerde müthiş meralar var ancak hayvan yok. Ben bu üreticilere 'Meralar sizden davacı olacak' diyorum. Bu meralar hayvanlar için. Sektör fena gitmiyor. Kuzu varlığını çoğaltalım, hep beraber kazanalım."

Daha sonra Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya İlhan'ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mehmet Ali Azman ve Doç. Dr. İsmail Aytekin'in konuşmacı olduğu bir panel düzenlendi. Panelde, yeni doğan kuzu ölümlerinin önüne geçilmesi için üreticinin alması gereken önlemler anlatıldı.

Kaynak: AA