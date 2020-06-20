Balıkesir’de kursiyerler aromalı sabunlar üretiyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği el yapımı sabun üretim kursu ilgi görürken, kursiyerler çok sayıda aromalı sabun üretti. Nezaket Yalçın ve Hatice Çelik'in öğretmenliğini yaptığı kursa katılan 14 kişi hazırladıkları sabunları satmaya başladı.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde her cilde uygun sabun üretiyorlar. Kursta keçi sütlü bebek sabunundan borlu çamaşır sabununa kadar çeşitler üretiliyor.

Burhaniye'nin zeytinyağı üretim merkezi olduğunu anlatan El Sanatları Öğretmeni Nezaket Yalçın, "Biz zeytinyağının önemini biliyoruz. Sabunlarımızda zeytinyağının yanı sıra cilde göre farklı yağları kullanıyoruz. Buğday yağı, nar çekirdeği yağı ve Hindistan cevizi yağı gibi çeşitli yağlar kullanıyoruz. Böylelikle, olgun ciltler göre, yağlı ciltlere göre ve kuru ciltlere göre özel sabunlar üretiyoruz. Bebekler için de keçi sütlü sabun üretiyoruz. Bor kullanarak çamaşır sabunu yaptık. Kursiyerlerimiz çok memnun. Ürettiklerini satmaya başladılar" dedi.

Zeytin ürecileri de kursa katıldı

Zeytin üreticisi olduğunu anlatan Hasan Candar da, " Sabun yapmayı seviyorum. Sabun kursu açıldığını duyunca koşarak geldim. Hocamızın sayesinde çok çeşitli sabunlar ürettik" dedi. Berrin Olguner ise, " Geçtiğimiz yıl hava şartlarından dolayı zeytinden sabunluk yağlar çok çıktı. Bunları nasıl değerlendiririm diye düşünürken kursun açıldığını duydum. Kursta zeytinyağını değerlendirme fırsatı buldum. Kursa katıldığım için çok mutluyum. Hazırladığım sabunları evimde kullanacağım ve dostlarıma hediye edeceğim" dedi.

Kaynak: İHA