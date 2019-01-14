Balıkesir'de "MEB 2023 Vizyon Çalıştayı" yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, "Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca programlanan ve bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya, Ayvalık'taki okul müdürleri ile öğretmenleri katıldı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, çalıştayda, eğitimin bireyin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği sürece anlamlı olacağını söyledi.

Bahadır, projelerin çocukların daha iyi bir hayat standardına ulaşması için önemli olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da vurguladığı gibi 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir. Burada yapılacak çalışma, bakanlığımızın ülke genelinde belirlediği vizyon hedeflerine sahadan veri toplamak ve gelişimini sağlamak açısından önemlidir." diye konuştu.

Çalıştay sonunda, grupların tamamladığı raporlar sunularak, "Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023 Eğitim Vizyonu Raporu" oluşturuldu.





Kaynak: AA