Balıkesir'de okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Balıkesir'de Salı kar tatili var mı?

14 Şubat Pazar gününden bu yana bastıran kar yağışı sebebiyle çok sayıda ilde yüz yüze eğitime geçiş tarihi ertelendi. Kar yağışı sonrası valiliklerden yüz yüze eğitime ilişkin peş peşe açıklamalar yapılıyor. Birçok ilde okullar tatil edildi. Peki Giresun'da okullar tatil mi 16 Şubat 2021? Giresun'da Salı kar tatili var mı? Ayrıntılar haberimizde...

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ 16 ŞUBAT 2021?

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 16 Şubat Salı günü Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'in haricindeki diğer ilçelerde birleştirilmiş sınıflı tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin bir gün süreyle ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

BALIKESİR'DE SALI KAR TATİLİ VR MI?

Açıklamada, bu okullarda uzaktan eğitime bir gün daha devam edileceği kaydedildi.