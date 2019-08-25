Balıkesir'de ölü caretta caretta sahile vurdu BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.İlçeye bağlı Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi'ndeki sahilde yürüyen vatandaşlar, ölü bir caretta carettayı fark ederek, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine bilgi verdi.Olay yerine gelen...

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu. İlçeye bağlı Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi'ndeki sahilde yürüyen vatandaşlar, ölü bir caretta carettayı fark ederek, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, caretta carettayı incelemek üzere şefliğe götürdü. Kaynak: AA



