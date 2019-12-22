Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ümit G. idaresindeki 10 V 5977 otomobil, Atatürk Caddesi'nde Ali B'nin kullandığı 10 ABP 731 plakalı traktörle çarpıştı.Kazada Ümit G, Mirfak Y,...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümit G. idaresindeki 10 V 5977 otomobil, Atatürk Caddesi'nde Ali B'nin kullandığı 10 ABP 731 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada Ümit G, Mirfak Y, Bayram Y, Ali B. ile Tolga T. yaralandı.
Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ümit G. ve Mirfak Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT