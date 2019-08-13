Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hasan Gürbüz yönetimindeki 19 TK 330 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolu Pelitköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Gürbüz yönetimindeki 19 TK 330 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolu Pelitköy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Gürbüz ve eşi Hatice ile kızı Ayşegül Gürbüz yaralandı.
Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Burhaniye Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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