Balıkesir'de otomobil su kanalına devrildi! Araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Buğra Tan idaresindeki 10 EY 994 plakalı otomobil, Beyoğlu Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobile çarparak yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kanalına devrildi.

Kazada, sürüsü ile araçtaki Ahmet Rasim Yılmaz ve Barış Deniz Yılmaz yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerince kanaldan çıkarılan yaralılar, Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.