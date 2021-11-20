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  3. Balıkesir'de otomobil su kanalına devrildi! Araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobil su kanalına devrildi! Araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobil su kanalına devrildi! Araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Buğra Tan idaresindeki 10 EY 994 plakalı otomobil, Beyoğlu Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobile çarparak yaklaşık 3 metre derinliğindeki su kanalına devrildi.

Kazada, sürüsü ile araçtaki Ahmet Rasim Yılmaz ve Barış Deniz Yılmaz yaralandı.

Balıkesir'de otomobil su kanalına devrildi! Araçta bulunan 3 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerince kanaldan çıkarılan yaralılar, Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'de otomobil su kanalına devrildi! Araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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