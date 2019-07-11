Balıkesir'de peynir üretim tesisinde patlama

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, peynir üretilen fabrikada meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Çamlı Mahallesi'nde Kadir Mirza'ya ait peynir üretim tesisinde süt kaynatmak için kullanılan buharlı kazanda henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine gelen Manyas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay sırasında yaralanan işçi Mustafa Naci İlhan'ı dışarı çıkardı.

Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Tesisin kullanılamaz hale gelmesine yol açan patlama yüzünden çevredeki bir araçta da hasar meydana geldi.

Patlamanın nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA