Balıkesir’de polis 5 aranan şahıs ve 2 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi il merkezi ve Edremit ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 5 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan İl merkezinde 3, Edremit ilçesinde 2 kişi olmak üzere 5 aranan kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Balıkesir'de polis 2 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 2 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde ve Edremit ilçesinde son 24 saat içerisinde 2 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde İl merkezinde 1 adet kurusıkı silah, 54 adet fişek, Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 4 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA