Balıkesir’de polis kumar makinesi ele geçirdi

Balıkesir polisi dernek ve işyerlerinde kumar ve tombala denetimi yaptı. Polis ekipleri kumar oynatan 2 işyerini faaliyetten men ederken, 1 işyerinde kumar makinesi ele geçirdi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu 112 ekip, 377 personelle kumar ile tombala oynayan ve oynatanlara yönelik iş yerlerinde denetim yaptı. Polis, kumar uygulaması sırasında 396 Kahvehane, iddia bayii ve ganyan bayii ve 12 dernekte de incelemede bulundu. Yapılan iş yeri kontrollerinde kumar ve tombalada kullanılan oyun kağıdı, pul, marka ve fiş ele geçirdi.

Yasa dışı bahis ve kumar ve oyun makineleri uygulamasında 3 bin 724 kişiye GBT uygulaması yapılırken, 7 iş yerine idari işlem ve 4 bin 808 lira idari para cezası, 13 şahıs hakkında da idari işlem ve bin 989 lira idari para cezası uygulandı. Denetlemeler sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 iş yeri faaliyetten men edilirken, 1 oyun makinesi ve içinde bulunan 523 lira paraya el konuldu.

Kaynak: İHA