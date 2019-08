Balıkesir’de polisler mezuniyet heyecanı yaşadı

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 23. dönem mezuniyet töreni yapıldı. Törende 553 polis yemin ederek göreve başladı.

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 23. dönem mezunlarını verdi. Balıkesir Polis Eğitim Merkezinde 23. dönemi başarı ile tamamlayan 553 yeni polis memuru, düzenlenen törenle diplomalarını alarak meslek yemini ettiler. POMEM'de düzenlenen törene; Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9.Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ünsal Hayal, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, protokol üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ünsal Hayal, "Bizlere düşen görev vatanımızı, milli birlik ve beraberliğimizi koruma sevdalısı gençler yetiştirmektir" dedi.

Törende yaptıkları konuşmasında polis memurlarına seslenen Vali Ersin Yazıcı ise, "Görev yaptığınız yerlerde insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkınız, vatandaş memnuniyetini ön planda tutunuz, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalınız, hak ve adaletten ayrılmamayı görev biliniz. Mesleğinizle ilgili gerekli olan teknik ve taktik eğitimleri aldınız. Silah, mühimmat araçlarının en iyi şekilde kullanılması için eğitildiniz. Fakat bu meslekte başarılı olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız ve vatan sevginizdir. Sizi başarıya götürecek duyguların bu değerler olduğunu çok iyi biliyoruz. Türk polisi, her zaman hayatını hiçe sayarak cansiparane görev yapmıştır. Bu başarılı görevlerinizin ifasında gösterdiğiniz özveri tüm Türk halkı tarafından bilinmektedir. Sizler de emniyet teşkilatının geleceği olarak yeni başarılara imza atacaksınız. Bundan sonra ülkemizde huzurun ve asayişin temini, güvenin tesis ve devamı için mesai gözetmeksizin her zaman vatandaşımızın hizmetinde olacaksınız. Görevinizi yaparken sadece sıralı amirlerinizin ve üstlerinizin talimatlarını yerine getireceksiniz. Nasıl ki vatandaşların huzur ve güvenliği için görevinizi yerine getiriyorsanız, devletin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yapılanmanın, yıkıcı, bölücü, paralel yapılanmanın daima karşısında olacak ve azimle mücadele edeceksiniz" dedi.

Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için, gecesini gündüzüne katarak etkin bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimiz, ülkemizi bölmeye çalışanlara hak ettikleri dersi her zaman vermiştir ve bundan sonra da verecektir. Milletimizin sarsılmaz vatan sevgisi, güvenlik güçlerimizin sahip olduğu yüksek ruh ve şuur, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve bütünlüğümüze yönelen tehditleri bertaraf edecektir. Binlerce şehidimizin kanı ile sulanmış bu güzel vatanımızı, bu aşağılık hainlere, kendini bir dolara satan gafillere bırakmayacağız. Bu millet, kahramanlarını da hainlerini de unutmaz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yazıcı, dereceye giren polis adayları Alper Can Kuru, Oğuz Duran ve Fatih Mehmet Günay'a ödül verdi.

Dönem birincisi Alper Can Kuru'nun, yaş kütüğüne plaket çaktığı tören, polis adaylarının yemin etmesiyle son buldu. Mezunların program sonunda yaptıkları coşkulu yemin töreni, törene katılan misafirlere ve il protokolüne duygulu anlar yaşattı.

Kaynak: İHA