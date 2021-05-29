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  3. Balıkesir'de polisleri bile şaşırtan olay! Cansız bedeni buzdolabında battaniyeye sarılı halde bulundu

Balıkesir'de polisleri bile şaşırtan olay! Cansız bedeni buzdolabında battaniyeye sarılı halde bulundu

Balıkesir'de apartman sakinleri tarafından 5 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki İsmail Özbek, kötü kokuların gelmesi nedeniyle polis tarafından girilen evde buzdolabında battaniyeye sarılı cesedi bulundu.

Balıkesir'de polisleri bile şaşırtan olay! Cansız bedeni buzdolabında battaniyeye sarılı halde bulundu

Balıkesir'de komşularının haber alamadığı 63 yaşındaki adam, ihbar sonucu gelen polis tarafından kendi evinde buzdolabının içinde battaniyeye sarılı olarak bulundu. Herkesin hayrete düştüğü olayda polis, gerçeğin aydınlatılması için araştırmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana gelen olayda tek başına yaşayan İsmail Özbek'den (63) uzun süre haber alamayan apartman sakinleri, kötü kokularında yükselmesinin ardından polis ekiplerine haber verdi.

İddiaya göre, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı kırılarak girilen daire ekipleri kötü kokunun geldiği yeri bulmak için her yeri didik aramaya başladı.

Balıkesir'de polisleri bile şaşırtan olay! Cansız bedeni buzdolabında battaniyeye sarılı halde bulundu

BUZDOLABININ KAPAĞI KOLİ BANDIYLA KAPATILMIŞ

Son olarak ise kapağı koli bandı ile kapatılan buzdolabına yönelen ekipler, dolabın kapağını açtığında gözlerine inanamadı.

Buzdolabındaki battaniyeye sarılı kişinin cesedi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlk belirlemelere göre yaşlı adamın eşinden ayrı olduğu, 2 çocuğu bulunduğu oğlu ve kızının ise yurt dışında yaşadığı ileri sürüldü.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü sır ölüm olayın aydınlatılması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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