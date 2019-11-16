Balıkesir'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, yapılan uygulamalarda 2 kuru sıkı ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Kaynak: AA