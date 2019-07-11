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Balıkesir'de sağanak ve hortum

Ayvalık ilçesinde, deniz kıyısındaki iş yerleri ve otomobiller sağanak ve hortumdan zarar gördü

Balıkesir'de sağanak ve hortum

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak ve oluşan hortum nedeniyle iş yerleri ve otomobiller zarar gördü.

İlçede sağanak ve hortum hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 5 dakika süren hortum, Cumhuriyet Meydanı ile Sefa Mahallesi'nde deniz kıyısındaki kafeteryalarla, ana cadde üzerindeki iş yerlerine zarar verdi.

Altınova Mahallesi ile Sahilkent Mahallesi'nde de etkili olan hortum zaman zaman enerji kesintilerine yol açarken, bazı ağaçlar otomobillerin üstüne devrildi.

Kaynak: AA

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