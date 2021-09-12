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  3. Balıkesir'de skandal üstüne skandal! Çarşaflı kadını zincire vurma olayının ikincisi pes dedirtti!

Balıkesir'de skandal üstüne skandal! Çarşaflı kadını zincire vurma olayının ikincisi pes dedirtti!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde kurtuluş yıldönümü kutlamalarında yaşanan çarşaflı kadının zincire vurulup sonra da kurtarılması olayının ikincisi Bigadiç ilçesinde yaşandı. Belediye Başkanı'nın zincire vurulmuş çarşaflı kadın önünde kürsüye çıkıp konuşma yapması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Balıkesir'de skandal üstüne skandal! Çarşaflı kadını zincire vurma olayının ikincisi pes dedirtti!

Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde yapılan etkinlikte çarşaflı kadının zincire vurulup sonra da kurtarılması skandalı sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük tepki çekmişti. Olayın benzerinin birkaç gün önce Bigadiç ilçesinde de gerçekleşmesi ise yaşanan olayı tekrardan gündeme taşıdı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından sunulan Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde zincirlenmiş çarşaf giyen bir kadının görüntüsü geçtiğimiz günlerde ülke gündeminde büyük ses getirmişti. Gösteride çarşaf giyen bir kadın önce zincire vurulmuş ardından da zeybek oynayan efeler tarafından kurtarılarak çarşafı çıkarılmıştı.

ÇYDD HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarşaf giyen kadınlara bir hakaret niteliğindeki bu törene birçok kesim tarafından tepki mesajları yağarken İçişleri Bakanlığı ve Balıkesir Valiliği tarafından da soruşturma açıldı. Edremit Kaymakamı merkeze çekilirken, olayın sorumluları ile ÇYDD hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

Balıkesir'de skandal üstüne skandal! Çarşaflı kadını zincire vurma olayının ikincisi pes dedirtti!

İKİNCİ SKANDAL BİGADİÇ'TEN

Bu görüntülerin sarsıcı etkisi gündemdeki sıcaklığını korurken benzer bir törenin bir kaç gün önce Bigadiç’te de sergilendiği ortaya koyuldu. Ortaya çıkan görüntülerde Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’nun zincire vurulmuş çarşaflı kadın önünde kürsüye çıkıp konuşma yaptığı görülüyor. Haber ajanslarına düşen bilgilere göre Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın'ın da o törende bulunduğu anlaşıldı.

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