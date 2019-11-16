Balıkesir'de süt fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, bir süt fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gönen-Bandırma karayolundaki bir süt fabrikasının çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Gönen İtfaiyesi ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA