Balıkesir'de suya gömülen kepçe operatörü aranıyor

BALIKESİR'de kömür madeninde toprak kayması sonucu kepçe suya gömülürken, operatörü Mahmut Durmaz ise kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Durmaz için arama çalışması başlattı.

Olay saat 15.00 sıralarında Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde meydan geldi. Maden ocağı alanında bulunan gölette çalışma yapan operatör Mahmut Durmaz'ın kullandığı kepçe toprak kayması sonucu suya gömüldü. Kepçenin suya gömülürken kendini kurtarmak için suya atlayan Mahmut Durmaz, gözden kayboldu. Maden ocağındaki işçiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri suda kaybolan Mahmut Durmaz'ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

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DHA