Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi değeri olduğu belirtilen 1 aslan figürlü obje ile 4 kristal parça ele geçirildi.
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi değeri olduğu belirtilen 1 aslan figürlü obje ile 4 kristal parça ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheli M.P. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 aslan figürlü obje ile 4 kristal parça ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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