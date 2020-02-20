Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda S.K, G.K. ve T.G'yi gözaltına aldı.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 10 bin 250 lira, 205 avro, 9 çeyrek altın, 3 bilezik, tapu, para makbuzu, senet, 17 litre kaçak içki ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA