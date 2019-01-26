Balıkesir'de tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tamer Ö. idaresindeki 22 UR 590 plakalı tır, Çanakkale-Edremit kara yolu otogar kavşağında Ömer D. yönetimindeki 06 GJ 277 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen ve refüje savrulan otomobilde, sürücü ile yanındaki iki kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan Ömer D. ile diğer iki yaralı sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer D. ile diğer bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polise kazanın nasıl olduğunu anlatan tur sürücüsü Tamer Ö, otomobilin yan yoldan çıktığını belirterek "Bize yeşil yanıyordu. Ara yoldan çıkan otomobil yanımdaki kamyondan kaçayım derken önüme çıktı tam yolun ortasında kaldı. Durduramadım ve vurdum." ifadelerini kullandı.

Kazadan sonra tır sürücüsü Tamer Ö. gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA