Balıkesir'de toplu taşımada ve özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma ile içinde en az iki kişinin bulunduğu özel araçlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, kent genelindeki belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, minibüsler, fabrika ve iş yerlerinin servis araçları, şehirler ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları ile içinde birden fazla kişinin bulunduğu özel araçlarda maske kullanılması zorunlu tutuldu.

Açıklamada, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacağı ve maskesiz olduğu tespit edilen sürücülere para cezası uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan, toplu taşıma araçlarının ön ile arka kapı girişlerine el dezenfektanı yerleştirilecek ve yoğunluğun önlenmesi için gerekli sefer tedbirleri alınacak.

Kaynak: AA