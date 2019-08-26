Balıkesir'de trafik denetimleri yapıldı BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimleri gerçekleştirildi.Bölge Trafik Denetleme ile Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bin 183 araçta denetim yaptı.Alkol denetimlerinin de yapıldığı uygulamalarda, 104 sürücüye...

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimleri gerçekleştirildi. Bölge Trafik Denetleme ile Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bin 183 araçta denetim yaptı. Alkol denetimlerinin de yapıldığı uygulamalarda, 104 sürücüye 54 bin 492 lira ceza kesildi. Uygulamada, 34 araç trafikten men edilirken, toplam 20 sürücünün belgesi geçici olarak geri alındı.

Kaynak: AA



